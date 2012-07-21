В Україні почали роботу 5 нових авіакомпаній

Про це йдеться у повідомленні Державної авіаційної служби України (Державіаслужба), яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, загалом у першому півріччі 2012 року в Україну здійснювали регулярні рейси 52 авіаперевізники з 28 країн світу.

Крім того, Державіаслужба повідомляє, що в січні-червні 2012 року регулярні міжнародні рейси здійснювали 9 українських авіакомпаній.

При цьому, в першому півріччі 2012 року були розпочаті польоти за 8 новими маршрутами, зокрема, з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» до Манчестера, Багдада, Караганди, Мурманська, Ростова-на-Дону і Сочи, з Міжнародного аеропорту «Сімферополь» - до Санкт-Петербурга, з Міжнародного аеропорту «Харків» - до Тель-Авіва.

Довідка УНІАН. Авіатранспорт України в січні-червні 2012 року збільшив пасажирські перевезення на 10,9% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 3,5 млн пасажирів.

У 2011 році авіатранспорт України збільшив пасажирські перевезення на 22,7% – до 7,5 млн пасажирів.