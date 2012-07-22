На Лівобережжі завтра дощитиме

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер переважатиме північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви 15-20 м/с. Температура в західних областях вночі 10-15°, вдень 20-25° (в Карпатах вночі 7-12°, вдень 13-18°); у північних та Вінницькій областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; на решті території вночі 19-24°, на узбережжі морів до 27°, вдень 31-36°, у південній частині до 39°.

У Києві та області очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі пройде короткочасний дощ, місцями гроза; вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 23-28°. По м. Києву температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

22 липня температура води в Чорному та Азовському морях становила 25-27°, в районі Одеси 22°, в Дніпрі біля Києва 22°.