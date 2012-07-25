У Києві заборонили купатися на всіх пляжах

СЕС заборонила купатися на усіх пляжах Києва.

Про це повідомили у санепідемслужбі столиці, передає 5 канал. Усього на початок сезону планувалося відкрити одинадцять пляжів, утім паспорт змогли отримати лише сім. Однак, купатися не можна й на них. Санепідемстанція пояснює: через спеку у воді надто швидко розмножуються бактерії, які можуть бути небезпечними для здоров'я. Встановити попереджувальні знаки біля води уже зобов'язали комунальників.

Як пояснює Юлій Жигалов, заступник головного санітарного лікаря Києва: "Це пов`язано з нетиповою для України жаркою погодою. І заборона на купання буде до того часу, поки не нормалізуються показники якості води".