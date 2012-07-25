У четвер в Україні буде стояти спека до +36°С

26 липня погоду в Україні зумовить антициклон. В цілому по країні очікується суха і спекотна погода.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, температура повітря складе в середньому вночі 14-20 градусів, вдень 26-34, на півдні та Закарпатті вночі 16-24, вдень 30-36 градусів.

У північних областях без опадів. Температура вночі 15-18 градусів, вдень 28-30. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У південних областях без опадів. Температура вночі 16-24 градуси, вдень 30-36. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У східних областях без опадів. Температура вночі 18-19, вдень 29-32 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У західних областях без опадів. Температура вночі 14-19 градусів, вдень 26-29, на Закарпатті вночі 20-22, вдень 30-32. Вітер східний, 5-10 м/с.

У центральних областях без опадів. Температура вночі 14-17 градусів, вдень 28-31. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Погода на курортах Криму 26 липня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 20-22 градуси, вдень 31-34.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Євпаторії, Севастополя, Феодосії Ялти і Одеси 26 градусів.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 26 липня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві без істотних опадів. Температура вночі 17-22 градуси, вдень 28-31. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.