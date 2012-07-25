У Криму перевернувся катамаран з російськими туристами: є загиблий

Інцидент стався 24 липня, повідомила сьогодні прес-служба кримського управління МНС.

33-річна жінка і 43-річний чоловік каталися на катамарані в районі села Піщане. Хвилювання моря становило 2,5 бала, і плавзасіб віднесло далеко від берега. На допомогу туристам вийшов катер з матросами-рятувальниками. Вони виявили перевернутий катамаран за 1,5 кілометра від берега, поряд знаходилася жінка, а чоловіка не було видно.

Тіло росіянина знайшли незабаром у морі за 150 метрах від берега в районі села Углове.

Медична допомога врятованій жінці не знадобилася.

Співробітники міліції проводять розслідування.