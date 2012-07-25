Забудовник на Андріївському узвозі може перетворити його на вулицю для авто

Днями забудовники спиляли частину дерев на Замковій горі і розчищають майданчик. У КМДА кажуть, якщо проект реалізують, Андріївський може перетворитися на вулицю із жвавим автомобільним рухом, а Замкову можуть забудувати, адже частину її в 2005 році Київрада віддала забудовникам, пише "Сегодня".

Ділянка на Андріївському узвозі, № 14-16, на примиканні до Фроловському провулку, в 2005 році отримала компанія «Маркон». В оренду на 15 років їм відвели і частину гори. Компанія планувала побудувати серед невисоких будинків комплекс на 7-11 поверхів з підземним дворівневим паркінгом на 85 місць, готелем на 185 місць, виставковим залом, офісами і ресторанами. Оператор готелю - відома французька мережа. Але містобудівна рада Києва відправила проект на доопрацювання, щоб зменшити висотність. «Я пам'ятаю той жахливий проект. Я категорично виступила проти нього», - сказала архітектор Лариса Скорик. Проект допрацьовували до 2010 року, коли «Маркон» знову з'явився в главку архітектури.

«Ми вказали на невідповідність деяких норм, зокрема, не розуміли, як вони вирішували проблему проїзду до готелю по вул. Фролівська, ширина якої всього сім метрів », - сказав заступник начальника главку архітектури КМДА Андрій Вавріш. У квітні цього року «Маркон» представив новий проект. «Повинна була знижена до семи поверхів. Але головне, що відзначили члени містобудівної ради, - головний вхід і вестибюль готелю розташовані на узвозі. Тобто вони можуть перетворити його в автомобільну вулицю, а такого не повинно бути, і ми сказали знову доопрацювати проект. Цей об'єкт може бути, він внесений в генплан, але не такого масштабу», - говорить Вавріш.

Крім того, незрозуміло, якою буде доля Замкової гори, де зараз рубають дерева. «Вони не мали права цього робити. У грудні парламент встановив мораторій на вирубку зелених насаджень, тому ця вирубка може вважатися незаконною», - говорить замначальника главку архітектури. У зв'язку з цим КМДА звернулася до прокуратури. Якщо вона підтвердить, що дерева рубали незаконно - держархітектурна комісія має повне право забрати у компанії ліцензію, а Київрада - скасувати землевідведення.

Отримати коментарі самого забудовника не вийшло. Джерела в мерії видали її юридичну адреса, але там знаходиться звичайна квартира, і її мешканці Гена і Ольга вперше чують про фірму «Маркон». Пошуковик видав іншу адресу, але два дні телефони там не відповідають. За даними джерел в Київраді, за фірмою нібито стоїть колишній, але дуже високопоставлений працівник прокуратури. Відзначимо, що нещодавно на сесію Київради виносилося питання про скасування виділення чотирьох ділянок на Андріївському, серед яких була земля біля Замкової, але депутати його зняли. Причина - його, мовляв, винесли на голосування без проходження земельної комісії.

Тим часом кияни просто в шоці від того, що відбувається. У соцмережах формують ініціативні групи по відстоюванню Замкової гори і нашого Монмартра. «Ми вийдемо на будь-які мітинги, будемо перекривати вулиці. Ми не дамо знищити наш Андріївський », - пишуть кияни на форумах і в соцмережах.

Замкова гора, яку ще називають Хоревицею, входить до складу заповідника «Стародавній Київ». Це пам'ятка археології, охороняється Законом. Разом з Щекавицею і Старокиївської горою вона є одним з основних символів столиці. Про неї написано у всіх літописах про Київ. З археологічної точки зору, гора становить значний інтерес, адже перші поселення людей почалися в кінці ІІІ тисячоліття до н. е.. Під час розкопок там знаходили побутові речі та прикраси XIV-XVII ст.