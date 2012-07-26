Музиканти РХЧП вийшли на біс у Києві в футболках «Динамо»

Учора в Києві відбувся концерт знаменитої рок-групи Red Hot Chili Peppers. Він проходив на НСК "Олімпійський" - нинішній домашній арені футбольного клубу "Динамо" – за присутності приблизно 40 тисяч глядачів.

Відігравши півторагодинну програму, музиканти пішли зі сцени, однак глядачі викликали їх на біс. Троє з музикантів - басист Флі, гітарист Джош Клінгхоффер і бразильський перкусіоніст команди - вийшли в футболках "Динамо", що публіка зустріла величезним схваленням, і група відіграла ще кілька пісень. Загалом, можна сказати, що дебют "Олімпійського" як концертного майданчика пройшов успішно, зазначає Динамомания.

Що стосується поля, на якому "Динамо" сьогодні зіграє матч чемпіонату України проти "Говерли", то воно було дбайливо прикрите по всій площі.