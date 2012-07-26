Дівчина на джипі протаранила офіс інформагентства «Укрінформ» (фото)
10:23, 26 липня 2012Суспільство
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Машина в'їхала у вітрину будівлі інформаційного агентства "Укрінформ" на вулиці Богдана Хмельницького 8/16 у Києві.
Укрінформ якраз завершив ремонт у кабінеті, в який в’їхали, фото Тиждень
Про це у соціальній мережі Facebook написав один зі співробітників українського відділення інформаційного агентства ІТАР-ТАРС, яке перебуває в тій же будівлі, пише Тиждень.
З його слів, джип Toyota буквально в'їхав у приміщення першого поверху, проломивши скляну вітрину.
Машина в'їхала в один з кабінетів "Укрінформу", у якому нещодавно був зроблений ремонт.
Перед цим водій збила металевий стовп, що обгороджує тротуар від проїзної частини вулиці Богдана Хмельницького.
Дівчина, яка перебувала за кермом, госпіталізована, інших потерпілих немає.
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