Дівчина на джипі протаранила офіс інформагентства «Укрінформ» (фото)

Про це у соціальній мережі Facebook написав один зі співробітників українського відділення інформаційного агентства ІТАР-ТАРС, яке перебуває в тій же будівлі, пише Тиждень.

З його слів, джип Toyota буквально в'їхав у приміщення першого поверху, проломивши скляну вітрину.

Машина в'їхала в один з кабінетів "Укрінформу", у якому нещодавно був зроблений ремонт.

Перед цим водій збила металевий стовп, що обгороджує тротуар від проїзної частини вулиці Богдана Хмельницького.

Дівчина, яка перебувала за кермом, госпіталізована, інших потерпілих немає.