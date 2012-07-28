Заарештовані останні два фігуранти "справи перевертнів"

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із ЗМІ прокуратури Києва.

Як повідомлялося, цей злочин було скоєно групою осіб у складі слідчого одного з райвідділів столичної міліції, колишнього слідчого міліції та особи, яку раніше вже було засуджено за шахрайство.

Одного з підозрюваних було заарештовано, а щодо інших вирішувалося питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Оперативними підрозділами та слідчими прокуратури столиці проводиться комплекс оперативних заходів та слідчих дій, спрямованих на перевірку причетності затриманих до інших аналогічних злочинів.