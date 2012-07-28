Водій трамваю продавав фальшиві квитки

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, за дотриманням трудової дисципліни львівських водіїв слідкують волонтери. 12 волонтерів управління транспорту та зв’язку Львівської міської ради щодня здійснюють моніторинг та перевірку щодо дотримання водіями трудової дисципліни, санітарних норм у салонах транспортних засобів. За результатами роботи волонтерів вже зафіксовано 4 порушення.

„На трамвайних маршрутах №3 і №5 волонтери виявили факти не озвучення водіями назв зупинок. Порушникам будуть дані догани. Також волонтери зафіксували продаж фальшивих квитків. Водія-порушника звільнять з роботи. Один контролер «Львівелектротрансу» під час виявлення безквиткового проїзду пасажира, не видав порушнику квитанцію про штраф. Цього контролера також буде звільнено”, - інформує прес-служба львівської мерії.