Відбулася перша всеукраїнська проща до Галицької чудотворної ікони

Сьогодні у селі Крилос (Давній Галич) Галицького району Івано-Франківської області за участю глави УГКЦ відбулася перша всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Крилоської Богородиці.

Як передає кореспондент УНІАН, глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) у співслужінні єпископату УГКЦ відслужив архієрейську божественну літургію до Крилоської Богородиці з нагоди Року святих таїнств. У літургії взяли участь керівники області, районів і міст, народні депутати України.

Вперше нинішня проща мала статус всеукраїнської і проходила під гаслом «Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися» і стала своєрідною кульмінацією Року святих таїнств.

Під час прощі більше тисячі дітей зі всієї України приступили до першої сповіді і святого причастя. Глава УГКЦ наймолодшим паломникам сам уділив святі Тайни. Блаженніший також дав особливе благословення і освятив свяченою водою молоді подружні пари.

За словами організаторів, у прощі взяли участь понад 30 тис. паломників.

Упродовж прощі всі прочани пройшли обряд відновлення Хресних обітниць, вклонилися чудотворній іконі, відвідали музей історії Давнього Галича (нову експозицію відкрив глава УГКЦ), пройшли хресною дорогою, попили води з чудотворного джерела.

Довідка УНІАН. За народними переказами, ікону Галицької Матері Божої до Галича у середині ХІІ ст. привезли із Константинополя, столиці Візантії, з якою галицькі князі підтримували тісні політичні і культурні зв’язки. У 1157 р. в Галичі освятили Успенський собор і галицький князь Ярослав Осмомисл подарував ікону Пресвятої Богородиці храму. Під час турецько-татарської навали на Галицько-Волинське князівство Успенську церкву було пограбовано і спалено. Через деякий час Галицьку чудотворну ікону знайшли неушкодженою у лісі поблизу с. Сокіл неподалік Крилоса. У 1435 році мешканці передали ікону в монастирський храм, де вона прославилася різними чудами. У 1707 році єпископ Йосиф Шумлянський своєю грамотою на підставі подання Духовної комісії, яка опитала очевидців чудотворних зцілень, проголосив ікону чудотворною і передав її назад до Крилоського Успенського монастиря, яку згодом передали в заново відбудовану церкву Успіння Пресвятої Богородиці.

У 1773 р. для ікони виготовили срібний оклад. Для почитання ікони до Крилоса приїжджали галицькі митрополити Сильвестр Сембратович та Андрей Шептицький. Прощі до Крилоської чудотворної ікони відбувалися до 1960 року – до закриття Успенської церкви, яка стала експозиційною частиною музею історії княжого Галича.

28 серпня 2006 року глава УГКЦ Любомир Гузар на свято Успіння Пресвятої Богородиці коронував Крилоську чудотворну ікону.

Синод єпископів УГКЦ проголосив 2012-й Роком святих тайн, щоб якнайкраще підготуватися до святкування 1025-річчя Хрещення Русі-України у 2013 році.