Затриманий за наркотики стрибнув з 4 поверху крізь кватирку в туалеті

Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердила керівник Центру зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Наталя Захарова.

Надзвичайна подія сталася 2 серпня близько 13:00. Чоловік, запрошений до райвідділу для надання пояснень за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, вистрибнув у відчинену кватирку туалетної кімнати на 4-му поверсі п’ятиповерхової адміністративній будівлі райвідділу.

35-річного чоловіка з травмами доставлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

На цей час проводиться службове розслідування.