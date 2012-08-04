Затриманий за наркотики стрибнув з 4 поверху крізь кватирку в туалеті
03:44, 04 серпня 2012Суспільство
1011 0
У Харкові з вікна Орджонікідзевського райвідділу міліції вистрибнув запрошений для дачі пояснень чоловік.
Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердила керівник Центру зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Наталя Захарова.
Надзвичайна подія сталася 2 серпня близько 13:00. Чоловік, запрошений до райвідділу для надання пояснень за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, вистрибнув у відчинену кватирку туалетної кімнати на 4-му поверсі п’ятиповерхової адміністративній будівлі райвідділу.
35-річного чоловіка з травмами доставлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.
На цей час проводиться службове розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter