Митник-високопосадовець погорів на хабарі
13:11, 08 серпня 2012Суспільство
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При отриманні хабара затримали начальника відділу Тернопільської митниці Державної митної служби України.
Гроші взяв у різних валютах
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, посадовець вимагав і одержав у приміщенні митниці від менеджера одного із товариств як хабар 350 євро, 2 тис. грн та 800 доларів США.
Гроші посадовець вимагав за своє сприяння у безперешкодному та якнайшвидшому митному оформленні товару товариства.
Стосовно начальника відділу Тернопільської митниці порушено кримінальну справу за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.
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