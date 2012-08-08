Митник-високопосадовець погорів на хабарі

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, посадовець вимагав і одержав у приміщенні митниці від менеджера одного із товариств як хабар 350 євро, 2 тис. грн та 800 доларів США.

Гроші посадовець вимагав за своє сприяння у безперешкодному та якнайшвидшому митному оформленні товару товариства.

Стосовно начальника відділу Тернопільської митниці порушено кримінальну справу за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.