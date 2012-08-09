Програма перебування Азарова на Сумщині
06:19, 09 серпня 2012Суспільство
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров у четвер, 9 серпня, відвідає з робочою поїздкою Сумську область.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації.
Зокрема, глава уряду планує ознайомитися з роботою ПАТ «Бель Шостка Україна» і Шосткінського казенного підприємства «Казенний завод «Імпульс».
Він також візьме участь в урочистій церемонії введення в експлуатацію в Сумах житлового будинку, побудованого за програмою іпотечного кредитування.
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