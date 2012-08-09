Програма перебування Азарова на Сумщині

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

Зокрема, глава уряду планує ознайомитися з роботою ПАТ «Бель Шостка Україна» і Шосткінського казенного підприємства «Казенний завод «Імпульс».

Він також візьме участь в урочистій церемонії введення в експлуатацію в Сумах житлового будинку, побудованого за програмою іпотечного кредитування.