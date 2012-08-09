Програма перебування Азарова на Сумщині

06:19, 09 серпня 2012
Суспільство
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров у четвер, 9 серпня, відвідає з робочою поїздкою Сумську область.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

Зокрема, глава уряду планує ознайомитися з роботою ПАТ «Бель Шостка Україна» і Шосткінського казенного підприємства «Казенний завод «Імпульс».

Він також візьме участь в урочистій церемонії введення в експлуатацію в Сумах житлового будинку, побудованого за програмою іпотечного кредитування.

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