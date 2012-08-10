Скандал у Лаврі: полетіла голова гендиректора заповідника

Міністерство культури України прийняло рішення про звільнення з посади генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Вікторії Лісничої.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві культури України, у зв’язку з колективними скаргами, що надходили до Мінкультури від працівників заповідника, у яких вказувалося на числені порушення трудового законодавства з боку дирекції заповідника, міністр культури Михайло Кулиняк 31 липня провів робочу зустріч з генеральним директором В.Лісничою, її заступниками, керівниками структурних підрозділів заповідника. Під час зустрічі з приводу конфліктної ситуації свої позиції виклали заступники гендиректора, керівники структурних підрозділів та представники ініціативної групи колективу заповідника на чолі з головою профкому. Вони окреслили головні проблеми, які викликали занепокоєння колективу, а саме: під час реструктуризації, що відбувається у заповіднику, гендиректор приймала нових працівників, при тому, що вже працюючі у заповіднику співробітники мають переважне право на заміщення вакантних посад за переведенням; також в умовах обмеженого фінансування гендиректор ввела непрозору процедуру встановлення надбавок до заробітної плати та преміювання, віддаючи перевагу щойно призначеним працівникам.

За результатами наради міністр дав доручення генеральному директору у двотижневий термін привести трудові відносини із працівниками заповідника у відповідність до чинного законодавства.

З метою отримання об’єктивної інформації щодо порушень трудового законодавства з боку гендиректора міністр доручив відділу внутрішнього аудиту Мінкультури провести аудиторську перевірку.

В ході перевірки з’ясувалося, що у порушення вимог статті 49/2 Кодексу законів про працю України гендиректором під час реструктуризації заповідника не було враховано переважне право вже працюючих співробітників на заміщення вакантних посад за переведенням. Натомість було здійснено нові призначення 13 осіб.

Гендиректор В.Ліснича надала письмові пояснення, що порушення дійсно мали місце та зобов’язалася вжити дієвих заходів з їх усунення.

Оскільки дотримання чинного законодавства є одним з пунктів контракту, який укладено між Міністерством та генеральним директором, М.Кулиняк оголосив В.Лісничій догану за порушення умов контракту.

Аудитори за результатами перевірки надали рекомендації усунути виявленні порушення та в десятиденний термін поінформувати Міністерство культури. Крім того, відділу кадрової роботи та державної служби Мінкультури було доручено провести позапланову перевірку заповідника щодо дотримання актів законодавства України про працю.

На виконання вказаних рекомендацій така перевірка була проведена 9 серпня співробітниками відділу кадрової роботи та державної служби Мінкультури спільно з працівниками відділу внутрішнього аудиту. В ході перевірки з’ясувалося, що замість виправлення недоліків у роботі, В.Ліснича припустилася ще грубіших порушень чинного трудового законодавства та умов контракту між нею та міністерством.

У прес-службі Мінкультури зазначили, що протягом всього дня 9 серпня, коли відбувалася перевірка, В.Ліснича на робочому місці була відсутня. Відповідно до умов контракту між гендиректором та міністерством, гендиректор зобов’язаний інформувати міністерство про свою відсутність і вказати посадову особу, на яку покладено виконання обов’язків гендиректора. Проте станом на 18.00 9 серпня до міністерства інформації щодо причин відсутності В.Лісничої на робочому місці так і не надійшло.

«При цьому у деяких ЗМІ 9 серпня з`явився коментар В.Лісничої, у якому вона кваліфікувала дії співробітників міністерства, що проводили перевірку, як «рейдерське захоплення відділу кадрів».

Наказом Міністерства культури від 9 серпня 2012 року №656/0/17-12 В.Ліснича звільнена з посади генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Матеріали перевірки будуть передані до правоохоронних органів.