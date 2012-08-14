На Донеччині ліквідовані 18 злочинних угруповань

До складу груп входило 77 осіб, якими скоєно 104 злочини, повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, було направлено до суду кримінальну справу, порушену стосовно ОЗГ у складі 7 осіб, які протягом 2009-2012 років з використанням попередньо викраденого автотранспорту, застосовуючи вогнепальну зброю (обріз рушниці), камуфляжну форму, шапки-маски, спеціальні засоби (наручники і гумові палиці), здійснювали розбійні напади на громадян.

Також правоохоронцями було встановлено 7 епізодів злочинної діяльності угруповання, діями якого заподіяно збитків на суму понад 3,5 млн грн. В рахунок відшкодування вилучено грошових коштів та майна на суму понад 2,5 млн грн, накладено арешт на майно учасників ОЗГ на суму 156 тис грн. Шість найактивніших учасників ОЗГ заарештовано, зазначено в повідомленні.