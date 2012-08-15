У Харкові вночі напали на мовний протест

У ніч на середу невідомі молодики напали на активістів "мовного майдану" у Харкові.

Про це Українській правді повідомили учасники акції на захист української мови.

"14 серпня після чергової спроби харківської міської влади розігнати мовний протест активісти перемістились у сад Шевченка до пам'ятника Кобзарю. 15 серпня вночі близько 01.15 до місця розташування акції підбігли чотири молодики в спортивних костюмах з капюшонами, зламали та вкрали чотири українські державні прапори", - розповіли протестувальники.

За їх словами, молодики також зрізали ножами, пошматували та вкрали агітаційні матеріали та речі.

Активісти зазначили, що щоночі о 01.00 в саду Шевченка вимикається світло, про це було відомо, тому нападники "діяли організовано і сплановано".

"Співробітники міліції, які більше місяця цілодобово пильнували мовний протест (поруч постійно знаходились патрульні міліцейські машини) саме цієї ночі "випадково" зникли в невідомому напрямку", - додають активісти.

"Однозначно можна казати, що наліт на протестувальників є спланованим і зрежисованим міською владою, синхронні дії бандитів та працівників міліції є тому переконливим підтвердженням", - вважають учасники акції.

Вони також наголошують, що "триває щоденний тиск та переслідування харківською міськрадою мовного протесту, працівники Кернеса вже домоглись п’яти судових заборон акції, майже щодня приходять держвиконавці та незаконно змушують протестувальників переміщуватись на інше місце, на активістів регулярно складають сфабриковані протоколи про адмінправопорушення".