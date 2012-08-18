Львівські митники знайшли карабін у посилці із США

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, під час митного огляду одного з міжнародних поштових відправлень, увагу митників привернула картонна коробка з одягом, що був у використанні, та побутовими предметами. На дні коробки лежали 6 упаковок з маркуванням, в кожній по 50 штук предметів циліндричної форми жовтого кольору з чорними металевими наконечниками, схожих на патрони, а також предмет, схожий на ствол рушниці з маркуванням та дерев’яний предмет, схожий на приклад до рушниці. Все це було прикрите чорною поліпропіленовою плівкою.

„Експерти встановили, що це мисливський карабін промислового американського виробництва, який є вогнепальною нарізною зброєю, придатною для стрільби, а також триста мисливських патронів калібру 5,6 мм кільцевого запалювання – також придатні для стрільби боєприпаси до мисливської вогнепальної нарізної зброї, зокрема і до цього карабіна”, - повідомила прес-служба митниці.

За фактом незаконного переміщення зброї Львівська митниця порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.