Пенсіонер викрав з автобуса майже півмільйона гривень

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається в повідомленні, правоохоронці затримали 60-річного пенсіонера в результаті проведення оперативно-розшукових заходів.

«Попередньо встановлено, що він увечері 8 серпня в зазначеному місті на території одного з санаторіїв із службового автобуса одного з ТОВ викрав 460 тис. грн», - поінформували в УЗГ.

Частину викраденого вилучено.