Пенсіонер викрав з автобуса майже півмільйона гривень
02:44, 18 серпня 2012Суспільство
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У Феодосії затримано пенсіонера, який вкрав із службового автобуса одного з ТОВ майже 0,5 млн грн.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.
Як зазначається в повідомленні, правоохоронці затримали 60-річного пенсіонера в результаті проведення оперативно-розшукових заходів.
«Попередньо встановлено, що він увечері 8 серпня в зазначеному місті на території одного з санаторіїв із службового автобуса одного з ТОВ викрав 460 тис. грн», - поінформували в УЗГ.
Частину викраденого вилучено.
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