Аварія на Львівщині: стався витік аміаку з вантажного потягу

У Львівській області стався витік аміаку з вантажного потягу у складі якого було 28 цистерн. Потяг перевозив аміак з ВАТ “Рівнеазот” в Республіку Польща.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС у Львівській області, 2 жовтня о 23.10 в Городоцький райвідділ внутрішніх справ надійшло повідомлення від чергового Городоцької райдержадміністрації про те, що на залізничній станції села Мшана чути різкий запах аміаку.

Виїхавши на місце події, працівники міліції, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та Львівської залізниці встановили, що вантажний потяг рухався згідно з графіком в Республіку Польщу і зупинився на плановій зупинці станції Мшана. Було встановлено, що з однієї із цистерн через поломку клапана стався вихід аміаку в повітря.

Цистерна, з якої стався вихід аміаку, була відтранспортована для обстеження та ремонту на залізничну станцію “Шкло”.

Евакуація населення, яке проживає в селі Мшана біля залізничної станції, не проводилася.

Станом на 3 жовтня, у медичні заклади району люди зі скаргами на отруєння випарами аміаку не зверталися.

За повідомленням прес-центру, державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця", “витік аміаку в одній з цистерн стався через незадовільне технічне утримання запірної арматури, за що, згідно із нормативними документами, несе відповідальність власник цистерн”.

“Хоча цей випадок не завдав жодної шкоди ні життю та здоров’ю людей, ні навколишньому середовищу, Львівська залізниця прийняла рішення заборонити курсування цистерн ВАТ "Рівнеазот". Діятиме заборона щонайменше до повного обстеження цистерн цього відправника на предмет безпечного транспортування вантажів. Здійснюватимуть обстеження спеціалізовані організації, які мають на це відповідні ліцензії”, - йдеться у повідомленні прес-центру.