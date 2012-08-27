У Києві до кінця року відкриють ще чотири елітних готелі

Про це йдеться в огляді ринку офісної нерухомості за І півріччя 2012 року від консалтингової компанії Knight Frank Ukraine, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, до кінця року заявлено відкриття 5-зіркового готелю Hilton на бульв. Шевченка, 28-30 на 257 номерів, 5-зіркового Sheraton Kiev Olympiysky Hotel на вул. Велика Васильківська, 55 на 190 номерів, 4-зіркового Renaissance Marriott на вул. Прорізній, 24-39 на 178 номерів і 4-зіркового Radisson Blue Hotel на вул. Братській на 163 номери.

За даними компанії, за перше півріччя п.р. у Києві було введено в експлуатацію десять готелів категорії 2-5 зірок із загальним номерним фондом 1386 номерів. Внаслідок введення в експлуатацію переважно готелів класу 4-5 зірок їхня питома вага в загальному обсязі номерного фонду збільшилася і досягла 29%, тоді як питома вага готелів категорії 1-3 зірки знизилася з 76% до 71%.

За підсумками півріччя показник заповнюваності становив 70-75% для готелів категорії 4-5 зірок і 65-70% - для об'єктів категорії 3 зірки.

У першому півріччі 2012 р. вартість номера в готелях категорії 5 зірок знизилася на 2,8%, 4 зірки - знизилася на 1,3%, 3 зірки - збільшилася на 15%. На кінець першого півріччя вартість стандартного двомісного номера із сніданком у готелях категорії 5 зірок була в діапазоні 450-550 дол./добу, а в готелях рівня 4 і 3 зірки - 140-350 і 60-160 дол./добу відповідно.

У компанії зазначили, що збільшення цін за проживання в готелях під час Євро-2012 мало тимчасовий характер. Вартість проживання в дні проведення футбольних матчів перевищувала звичайну ціну номера в 1,5-2 рази, але відразу після закінчення чемпіонату відбулося повернення цін до початкових значень.

Довідка УНІАН. Міжнародна консалтингова компанія Knight Frank заснована в Лондоні 110 років тому і є одним з найбільших гравців на міжнародному ринку нерухомості. На сьогодні Knight Frank разом зі своїм стратегічним партнером – компанією Newmark налічує 196 офісів у 38 країнах світу і об'єднує понад 6770 фахівців.

В Україні і Росії Knight Frank надає повний комплекс агентських і консалтингових послуг у всіх сегментах ринку нерухомості. За час роботи в Росії і Україні послугами Knight Frank скористалися більш як 500 великих російських і міжнародних компаній.