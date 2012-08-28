У ДТП в Україні загинула росіянка

Як повідомили УНІАН з відділу ДАІ УМВС України в області, за попередньою версією слідства, 57-річний водій автомобіля "VOLKSWAGEN CADDY", житель одного з сіл Радивилівського району Рівненської області, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем "RENAULT LOGAN", який рухався у напрямку Львова.

В результаті ДТП троє громадян Росії, які їхали в автомобілі «RENAULT LOGAN», отримали травми а 62-річна жінка померла під час надання їй медичної допомоги у реанімаційному відділенні Дубенської центральної рай лікарні.

Зокрема, водій автомобіля (жінка віком 35 років) отримала забійну травму грудної клітки, забій хребта, забійну рану лівого стегна. Росіянка госпіталізована в травматологічне відділення центральної рай лікарні.

Пасажир автомобіля, 9-річний москвич, отримав перелом ключиці лівого плеча, забійну рану правого стегна. Він також госпіталізований в травматологічне відділення цієї райлікарні.

Ще один пасажир, 41-річний житель Москви, отримав закриту черепно-мозкову травму, травму живота, забій поперекового відділу хребта. Він також госпіталізований.

За фактом ДТП проводиться слідство.