Погода на вихідні: похолодання і дощі

Завтра в Україні опади переважно не очікуються, лише на Прикарпатті, Закарпатті та у Карпатах пройдуть дощі (вдень на Закарпатті та в Карпатах сильні дощі).

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі та вранці у західних областях та у південній частині місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-7 м/с. Температура вночі 4-9°, на півдні до 14°, вдень 13-18°, у південній частині 19-24°.

6-7 жовтня - хмарна погода з проясненнями. На більшій частині території часом невеликі та помірні дощі, вдень 6 жовтня у центральних областях місцями сильні дощі (лише 6 жовтня на крайньому сході, а вдень і на заході країни, 7 жовтня вдень у південній частині переважно без опадів). Вітер східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура у південній частині та східних областях вночі 8-13°, на узбережжі морів до 15°, вдень 14-19°, на Донеччині, Луганщині та в Криму до 21°; на решті території вночі 5-10°, вдень 11-16°.

8-9 жовтня у північних, східних, більшості центральних областей очікуються невеликі дощі, у східних областях 8 жовтня помірні; на решті території без істотних опадів, лише 8 жовтня у Криму дощ, вдень невеликий. Температура вночі 3-9° тепла, 8 жовтня у південній частині та східних областях 6-12°; вдень 8-14° тепла, у південних областях 13-18°, в Криму до 20°.

У Києві та області у п’ятницю опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-7 м/с. Температура у Києві вночі 7-9°, вдень 16-18°, по області вночі 4-9°, вдень 13-18°.

6-7 жовтня - хмарно з проясненнями. 6 жовтня невеликий дощ, 7 жовтня вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер східний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°.

8-9 жовтня - невеликий дощ ( 9 жовтня місцями). Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.