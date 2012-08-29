У Петербурзі з храму викрали мощі Олександра Невського

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За його словами, у вівторок в один з відділів петербурзької поліції звернувся працівник храму, який повідомив про крадіжку.

"Заявили про те, що в період з 20.00 понеділка до 08.00 вівторка невідомі злочинці, віджавши раму склопакета, проникли в хол першого поверху, увійшли до кабінету настоятеля храму і... скоїли розкрадання мощів", - сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що були викрадені мощі 13 святих, зокрема святого князя Олександра Невського.

"Також скоїли розкрадання чаші для причастя з білого металу, з ніжкою жовтого металу із зображенням святих, і п'яти натільних хрестиків жовтого і білого металу", - додав представник правоохоронних органів.

Порушено кримінальну справу про крадіжку, за яку передбачено до шести років позбавлення волі.