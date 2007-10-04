У ДТП загинув футболіст „Нафтовика-Укрнафти” з дружиною

В автокатастрофі, що сталася в Сумській області, загинув гравець футбольної команди „Нафтовик-Укрнафта”, що виступає у вищій лізі національної першості, Андрій Куценко.

Як передає кореспондент УНІАН, ДТП сталася на трасі Харків-Суми в ніч на 2 жовтня поблизу села Високе Охтирського району Сумської області.

Легковий автомобіль, за кермом якого був А.Куценко, врізався у причіп вантажівки. Разом із футболістом в автокатастрофі загинула і його дружина.