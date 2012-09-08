Тігіпко - українцям: не думайте зараз панікувати

Віце-прем'єр-міністр, міністр соціального розвитку Сергій Тігіпко запевняє, що падіння курсу гривні тимчасове.

Про це він заявив у п'ятницю ввечері в ефірі програми "Велика політика" на телеканалі "Інтер".

"Те, що зараз відбувається з валютним курсом, - це разова позиція. Я звертаюсь до всіх людей: не думайте зараз панікувати. Той, хто хоче продати, якщо зараз курс ще трошки вищий - продавайте, купляти нікому б не радив, тому що ситуація 2-3 днів. Після цього ситуація зміниться, і люди програють", - сказав С.Тігіпко.

За його словами Україна має достатньо золотовалютних резервів для утримання ситуації під контролем.

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Як повідомляв УНІАН, цього тижня як міжбанківський, так і готівковий валютний ринок України почало лихоманити. Гривня істотно подешевшала щодо долара.

У вівторок, 4 вересня, на валютному міжбанку до середини сесії торги фактично зупинилися (на рівні 8,1420-8,1520 грн/дол.) через відсутність пропозиції з продажу валюти. Були лише заявки на її купівлю. Нацбанк з інтервенціями не виходив. До кінця торгів котирування на міжбанку з гривні знизилися до більш ніж дворічного мінімуму, і ринок закрився на рівні 8,19-8,21 грн/дол.

У середу, 5 вересня, на українському міжбанку гривня дещо зміцнилася щодо долара США. Торги закрилися котируваннями 8,14/8,16 грн/дол. В середу “Ощадбанк” упродовж торгової сесії двічі виходив на міжбанківський валютний ринок із продажем доларів.

У четвер, 6 вересня, торги на міжбанку відкрилися котируваннями 8,1400/8,1500, а до 12:00 гривня зміцнилася і котирування досягли 8,1185/8,1265 грн/дол.

Коментуючи ситуацію, що в цілому склалася, в НБУ пояснили підвищення попиту на валюту збільшенням напередодні залишків на коррахунках комбанків за рахунок проведення Нацбанком тендеру з підтримки ліквідності. В цілому регулятор рефінансував кредитно-фінансові установи майже на 4 млрд грн терміном майже на один рік.

Стрибки на міжбанку спровокували зростання курсу валюти на готівковому ринку. Починаючи з вівторка, середній курс купівлі-продажу долара в банках становив 8,23-8,28 грн за долар. Крім того, у ряді міст спостерігається дефіцит готівкового долара.

Деякі експерти і учасники ринку вважають, що події вівторка, 4 вересня, на міжбанківському валютному ринку продемонстрували результат активних валютних спекуляцій. При цьому інші відзначають, що просто виник збіг низки обставин.

Опозиційні експерти відзначають, що сплеск валютної паніки - це один із проявів прихованої девальвації гривні, що давно йде в країні та є результатом економічної політики влади. А майбутні вибори посилюють занепокоєння серед населення, яке очікує на істотну девальвацію національної валюти після їх завершення.