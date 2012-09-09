Експерт: Україна може втратити половину орних земель

Дедалі частіші засухи загрожують перетворенням степів півдня України на пустелю і втратою для землеробства більш як половини площ орних земель країни.

Про це академік Національної академії аграрних наук Олександр Іващенко написав у статті «Калахарі — Український степ», опублікованій у тижневику «Дзеркало тижня. Україна» (№31 від 7-14 вересня 2012 р.).

«В Україні в останні десятиліття почастішали жорстокі засухи й суттєво підвищилися літні температури, клімат набуває ознак континентальності. Темпи наростання температури в нашій країні істотним чином випереджають середні планетарні показники. Особливо рельєфно виявляється така тенденція на Півдні в зоні Степу, де на поля і посіви цього року фактично не випадали осади впродовж чотирьох-п'яти місяців», — відзначив О.Іващенко.

Він констатував, що на мізерних запасах вологи, яка є в грунті після попередніх посушливої осені і безсніжної зими, формувати врожай сільськогосподарських культур було дуже складно.

За даними О.Іващенка, за останні десятиліття відбувається фактичний зсув меж природно-кліматичних зон на 100-150 км на північ. Умови вегетації в традиційній підзоні Північного Степу (Дніпропетровська, Кіровоградська області та ін.) за останні роки фактично відповідали підзоні Південного Степу. Це умови — як у зоні Південно-Західної Африки в пустелі Калахарі.

«Підзона Північного Степу зміщується відповідно на території Черкаської, Полтавської та інших областей, які традиційно були в зоні Лісостепу. У Південному Степу (Херсонська, Запорізька області, Кримська АР тощо) реально вже виявляються ознаки запустинювання», — наголосив академік ААНУ.

Він відзначив, що збереження наявних тенденцій змін клімату в найближчі 20 років становить реальну небезпеку фактичної втрати для інтенсивного землеробства не тільки зони Степу, а й понад половини площ орних земель країни і майже двох третин площі сучасної зони Лісостепу.

Такі наслідки, стверджує О.Іващенко, можуть призвести до непридатності території для проживання людей і ведення господарської діяльності, тобто фактично до втрати в господарському використанні від 15 до 21 млн. га площ орних земель і недоотримання щорічно валового збору від 24 до 40 млн. тонн якісного зерна й інших продовольчих культур (овочів, плодів, ягід, винограду, горіхів, кормів), що є традиційною продукцією зони Степу.

Крім того, запустинювання земель загрожує неконтрольованою міграцією населення зони Степу в північніші регіони країни через неможливість ведення аграрного виробництва; дефіциту прісної і чистої води і дискомфортність навколишнього середовища для життя на Півдні.

Як повідомляв УНІАН, цього року Український гідрометеорологічний центр через несприятливі погодні умови знизив прогноз урожаю кукурудзи на 9% - до 21 млн. тонн проти раніше прогнозованих 23 млн. тонн за рахунок зниження внаслідок засухи врожайності культури в основних кукурузосіючих областях.

Мінагропрод очікує, що урожай зерна поточного року становитиме 45,3 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн в 2011 році. Раніше очікувалося, що врожай кукурудзи в 2012 р. становитиме 23 млн. тонн.