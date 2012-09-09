Завтра в Україні - сухо і тепло

Завтра в Україні опади не очікуються, вітер північно-західний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у південній частині та на Закарпатті 7-12°, на узбережжі Криму 13-18°; вдень 17-22°, на Закарпатті до 27°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Києві та області у понеділок - без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 6-8°, вдень близько 20°, по області - вночі 3-8° тепла, вдень 17-22°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 19-23°, у Дніпрі біля Києва 19°.