На кордоні з Україною контрабандисти забрали зброю у російських прикордонників

Про це УНІАН повідомили в прес-службі поліції по Білгородській області.

«Повідомлення про інцидент надійшло до чергової частини ОМВС Росії по Грайворонському району 10 вересня близько 23 години. За попередніми даними, напад на наряд прикордонної служби в складі двох осіб стався в районі села Мокра Орловка після того, як співробітники застосували заходи із затримання контрабандистів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після надходження повідомлення про напад і заволодіння табельною зброєю, відділ поліції було піднято по тривозі. Було введено спеціальний оперативний план. Дороги було негайно перекрито нарядами ДПС і позавідомчої охорони. Одночасно почалася робота з розшуку підозрюваних.

«Протягом короткого часу вдалося виявити місце стоянки автомобілів УАЗ, на яких імовірно пересувалися контрабандисти, й затримати одного з учасників нападу на наряд. У ході проведення робіт на місці виявлення транспорту було виявлено перший пістолет, другий оперативники знайшли в сміттєвому контейнері», - повідомляє поліція.