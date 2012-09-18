Суд відхилив позов «Українського дому» до захисників мови на півмільйона гривень

Шевченківський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову керівництва державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" до організаторів акції на захист української мови з вимогою відшкодування збитків.

Текст ухвали суду від 30 серпня 2012 року оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Відмовити Державному підприємству «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»у відкритті провадження у справі за його позовом... про відшкодування збитків. Роз’яснити державному підприємству «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», що з вказаними вимогами слід звертатися в порядку господарського судочинства", - йдеться в ухвалі Шевченківського суду.

Зокрема, «Український дім» позивався до Київської міської (крайової) організації Народного руху України, Київської міської організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Міжнародної громадської організації «Ми Українці», Київської міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода», Всеукраїнського громадського об’єднання «Наступ», Київської міської організації Української народної партії.

Суд мотивував своє рішення тим, що вирішення заявлених позивачем вимог відноситься до завдань господарського судочинства в порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України, а тому це унеможливлює розгляд даної справи у порядку цивільного судочинства і у відповідності з п.1 ч. 2 ст. 122 Цивільного процесуального кодексу України "суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства", йдеться у ухвалі.

При цьому прес-секретар «Українського дому» Ірина Пономаренко заявила УНІАН, що не коментує відмову суду у задоволенні позову.

Довідка УНІАН. 3 липня Верховна Рада прийняла Закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні.

Того ж дня під «Українським домом» було оголошено акцію протесту, зокрема, голодування проти мовного закону.

Пізніше керівництво державного підприємства "Українського дому" висловило намір подати до суду на організаторів акції на захист української мови з вимогою відшкодування понад 500 тис. грн збитків.

"В результаті проведення мітингу є збитки на більш ніж 500 тис. грн за розірваними контрактами, і ми на основі цього подаватимемо до суду на організаторів, а хто організатор, там уже вирішить суд", - сказала І.Пономаренко.

За її словами, за час акції під «Українським домом» від проведення заходів у його приміщеннях відмовилося багато замовників. Зокрема, були скасовані як заходи державного рівня, так і проведення приватних виставок тощо.