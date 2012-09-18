У Тернополі депутат видерся на фасад прокуратури щоб повісити два прапори (фото)

Позафракціqний депутат Тернопільської обласної ради Степан Барна сьогодні повісив на фасад обласної прокуратури синьо-жовтий та червоно-чорний прапори.

Як пояснив кореспонденту УНІАН сам депутат, у такий спосіб він виразив свій протест на вимогу обласної прокуратури зняти червоно-чорний прапор із адмінбудинку обласної ради, в якому працюють апарати облради та структурні підрозділи облдержадміністрації.

«На приміщенні прокуратури не встановлено навіть державного прапора. В той час, коли на східній Україні – безліч антиукраїнської символіки, а реакції прокуратури немає», – зазначив С.Барна.

Для того щоб встановити два прапори у флагштоки, які розташовані на рівні другого поверху, С.Барні довелося використати драбину. При цьому працівники прокуратури ніяк не відреагували на дії депутата, під час вивішування прапорів ніхто з охоронців не виходив.

Орієнтовно через годину прапори з фасаду прокуратури зняли.

На тему: Тернопільська облрада відмовляється зняти червоно-чорний прапор

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня обласна прокуратура звернулася до голови облради Олексія Кайди з вимогою зняти з приміщення облради червоно-чорний прапор, який було вивішено мітингувальниками 5 липня на знак протесту проти ухвалення мовного закону.

О.Кайда після отримання листа з прокуратури заявив, що червоно-чорний прапор став символом національної революції, а тому «допоки в Україні будуть при владі окупанти, доти на адмінбудинку Тернопільської облради поряд із державним синьо-жовтим майорітиме червоно-чорний прапор національної революції».