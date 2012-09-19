Законопроект про вищу освіту передбачає автономне фінансування для вишів

Про це віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко заявив виступаючи перед професорсько-викладацьким складом і студентами Національного авіаційного університету, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Передбачається що всі зароблені вищим навчальним закладом гроші, крім коштів, отриманих від державного замовлення, можна буде розміщувати на рахунках банків і самостійно управляти ними. Це будуть гроші вишу», - поінформував С.Тігіпко.

Віце-прем'єр підкреслив, що зароблені гроші виші зможуть спрямовувати на заробітну плату викладачів, ремонт гуртожитків та інші потреби.

С.Тігіпко висловив сподівання, що проект закону про вищу освіту буде найближчим часом остаточно доопрацьований і переданий на розгляд до Верховної Ради.