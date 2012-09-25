Попов: Київ і Стокгольм виявилися ближчими, аніж ми гадали

Як повідомляє прес-служба столичної міськадміністрації, у форумі беруть участь представники понад 20 потужних шведських компаній, серед яких зокрема провідні туристичні оператори, зацікавлені у співпраці з Києвом. Саме тому особливе місце на форумі займає презентація туристичних можливостей Києва, які представляють Головне управління туризму КМДА та провідні приватні київські туроператори.

«Київ та Стокгольм виявилися навіть ближче один до одного, аніж ми гадали. Нас об'єднує не лише спільна історія, але й ще свіжі, теплі спогади про перебування шведських гостей у нашому місті», – наголосив О.Попов, відкриваючи форум.

Водночас він зазначив, що сторони вже мають дуже позитивний досвід економічної співпраці, і на сьогодні в Україні успішно працюють близько сотні шведських компаній, абсолютна більшість з яких зареєстровані у Києві.

Заплановано, що голова Київської держадміністрації вивчить шведський досвід утилізації й переробки побутових відходів та ознайомиться з проектом реконструкції кварталів міста 1970-х років забудови та впровадженням енергоефективних технологій, проведе низку переговорів із потенційними інвесторами.