Рядовим міліціонерам перед виборами підкинули 200 гривень зарплати
18:30, 25 вересня 2012Суспільство
697
З 1 вересня рядовим міліціонерам на 200 грн підвищено грошове забезпечення.
Рядові тепер отримуватимуть по 1800 грн
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.
За даними УЗГ, чергове підвищення грошового забезпечення працівникам міліції стало можливим завдяки перерозподілу асигнувань, які раніше передбачалися на виплату грошової допомоги правоохоронцям при звільненні на пенсію.
У міністерстві також нагадують, що останнє підвищення зарплати працівникам міліції нижчої ланки проводилося 1 лютого цього року. Тоді дохід рядового міліціонера становив 1600 грн на місяць.
Нагадаємо, вибори до ВР в Україні відбудуться 28 жовтня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter