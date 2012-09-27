Затримали бізнесмена, який погрожував убивством журналісту

Як повідомила УНІАН керівник сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в області Тамара Лисенко, затриманого вже етапували до Рівного і зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Проти нього порушено кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу України - за погрозу вбивством та умисне перешкоджання професійній діяльності журналістів.

5 років тому Анатолій П. мав конфлікти з місцевою владою та іншими підприємцями щодо земельної ділянки на одній з околиць Рівного. У конфлікті на місці хотів розібратися кореспондент «Рівного вечірнього» В.Ісаєв, який і отримав погрози озброєного пістолетом бізнесмена.

Тоді проти Анатолія П. було обрано міру запобіжного заходу - підписку про невиїзд, а в грудні 2010 року Рівненський міський суд змінив її на взяття під варту. Однак суд не міг розглядати справу п’ять років поспіль через відсутність обвинуваченого, який ігнорував виклики до суду.

За повідомленням прес-служби прокуратури області, судове слідство у кримінальній справі було зупинене у звязку з розшуком підсудного. Тепер слухання кримінальної справи буде поновлено. Державне обвинувачення у кримінальній справі підтримуватимуть працівники прокуратури.

Бізнесмен Анатолій П. раніше був відомий на Рівненщині як меценат і громадсько-політичний діяч, він також балотувався до Верховної Ради України.