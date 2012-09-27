Сьогодні всі львівські газети, крім однієї, вийшли з порожньою першою шпальтою

Як передає кореспондент УНІАН, з «білими» сторінками вийшли, зокрема, газети «ZIK», «Львівська газета», «Львівська пошта», «Високий замок» та «Ратуша».

Внизу кожної порожньої сторінки написано: «Ми вийшли з порожньою першою шпальтою, бо нам намагаються заткнути рота, а у вас відбирають право знати правду».

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент ухвалив у першому читанні проект закону, яким передбачається запровадити кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення. Проект закону був внесений народним депутатом від ПР Віталієм Журавським.

Проект закону викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ та депутатів Європарламенту, а також низку протестів з боку журналістської спільноти.

25 вересня В.Журавський зареєстрував у парламенті проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про прийняття в першому читанні законопроекту щодо криміналізації наклепу.

Того ж дня у Нью-Йорку Президент України В.Янукович називав помилкою автора внесення на розгляд парламенту законопроекту про запровадження кримінальної відповідальності за наклеп. За словами В.Януковича, автор законопроекту, почувши думку Президента, своїх однопартійців, прийняв рішення відкликати закон.

Однак, заявив народний депутат з фракції “БЮТ-Батьківщина”, перший заступник голови Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту Сергій Сас, автор законопроекту про криміналізацію наклепу В.Журавський не має права сам відкликати свій проект закону і тепер Верховна Рада має визначатися щодо його долі.

С.Сас зауважив, що якщо йти за регламентом, то цей законопроект має розглядатися в сесійній залі в другому читанні і саме за результатами розгляду має ухвалюватися рішення про його відхилення. “З точки зору чистоти жанру, Верховна Рада мала б розглянути його в другому читанні і, з огляду на позицію автора, відхилити цей проект документу. Але чи буде дотриманий регламент, важко сказати”, - сказав він.