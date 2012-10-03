У Чернігові відкрили пам'ятник князю Ігорю

Як повідомляє кореспондент УНІАН, бронзова 2-метрова фігура князя встановлена в історичному центрі міста – на Валу між Борисоглібським та Спасо-Преображенським соборами.

Церемонія відкриття пам'ятника розпочалася із літургії у Спаському соборі, адже саме 2 жовтня православна церква відзначає день святого благовірного князя Ігоря.

Керуючий Чернігівською єпархією, архієпископ Амвросій освятив пам'ятник. Він нагадав, що князь належить до відомих чернігівських святих, що шануються православною церквою.

Скульптор пам’ятника росіянин Карен Саркісов розповів журналістам, що на створення саме такого образу князя його надихнула книга письменника Юрія Сбітнєва. Князь постає не войовничим, а сильним духовно, і в руках замість меча він тримає Євангеліє.

Довідка УНІАН: Благовірний князь Ігор (у святому хрещенні Георгій) був сином Олега Святославовича, князя Чернігівського. У 1146 році князь вступив на київський престол.

2 жовтня 1147 року розлютовані кияни, бажаючи помститись родичам Ігоря, увірвалися до монастиря і вбили князя. Але невдовзі народ переконався, що вчинив великий гріх над невинним, адже від мощей святого Ігоря віруючі почали отримувати зцілення та благодатну допомогу.

У 1150 році мощі святого Ігоря перевезено до Чернігова та покладено у Спасо-Преображенському соборі. Ікона, перед якою завжди молився Ігор, стала однією з видатних святинь Києво-Печерської Лаври.