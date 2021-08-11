Незгоду з тезою висловлюють більшість жителів усіх регіонів України, як україномовні, так і російськомовні.

Більша частина українців висловлюють незгоду з тезами статті Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян та українців".

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Так, респондентів запитували, чи згодні вони з тезою Путіна про те, що "жодної історичної основи для уявлень про окремий від російського український народ не було і не могло бути, а виокремлення українців і білорусів як окремих народів було результатом радянської національної політики".

З цією тезою погодилися лише 12,5% респондентів, 70% респондентів заявили, що не згодні. 17% – не визначилися.

Незгоду з тезою висловлюють більшість жителів усіх регіонів України. Не згодні з нею 52% опитаних на Сході країни (згодні лише 22% жителів цього регіону), на Півдні — відповідно 59% і 19%, у Центральному регіоні — відповідно 74% і 12%, у Західному регіоні — відповідно 90% і 0,4%.

Незгода з нею істотно переважає у всіх вікових групах (від 66% у найстаршій групі до 75% серед тих, кому від 30 до 39 років).

Серед україномовних респондентів позицію Путіна з цього питання поділяють 7%, серед російськомовних — 21%. в обох зазначених групах більшість (відповідно 81% і 55%) її не поділяють.

У своїй статті Путін також написав, що територія сучасної України значною мірою створювалася за рахунок територій історичної Росії, внаслідок чого Росія фактично була пограбована. З цим згодні 7% громадян України, не згодні 76% (17% не визначилися).

Дослідження проведилось з 29 липня по 4 серпня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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Як повідомляв УНІАН, Путін написав статтю "Про історичну єдність росіян та українців". У ній він намагається обґрунтувати свою думку про те, що народи "єднає" мова і православна віра.

Також Путін вважає, що українська влада вирішила обґрунтувати незалежність України через "заперечення її минулого". Президент РФ звинувачує Україну у "насильницькій асиміляції" росіян.

Крім того, Путін звинувачує країни Заходу у створенні проекту "анти-Росія" для розриву відносин України та РФ.

Автор: Дмитро Захаров