У Дніпропетровську бояться, що провину за загибель 23 осіб повісять на «пішака»

Учора в Індустріальному райсуді Дніпропетровська пройшли чергові слухання у справі про вибух газу в житловому будинку на вул. Мандриківській, 127, в результаті якого загинули 23 особи.

Як повідомляє видання «Сегодня», за словами Вікторії Єгорової, що опинилася під завалами будинку і яка втратила під час вибуху 19-річну дочку, зараз триває опитування свідків.

«Свідків близько 450. Але особливо важливих для слідства - 30 осіб. Справа у тому, що деякі змінили місце проживання. Потрібний час, щоб їх знайти. Далі зачитуватимуть матеріали проведених експертиз і потім вже дебати», - пояснила В.Єгорова.

За п'ять років суд не визначився з покаранням винних у смерті людей. Більше того, звинувачені керівники «Дніпрогазу» - гендиректор підприємства Ігор Іванков, його перший заступник Максим Сорокін і головний інженер Сергій Бачурін - були тричі амністовані, нагадує видання.

Рік тому їх знову взяли під варту, а на лаві підсудних з'явився ще один фігурант - майстер ділянки, де стався вибух, Максим Мурзін.

Тепер їм загрожує вже не п'ять років позбавлення волі, як раніше, а вісім. Під час нового розгляду прокуратура перекваліфіковувала справу зі службової недбалості на «порушення правил безпеки під час проведення робіт підвищеної небезпеки».

«Обладнання на газорозподільному пункті було застаріле - кінця 60-х років. Експерти показали, що максимальний термін його експлуатації становив 18 років. Крім того, було порушено порядок дій в екстрених ситуаціях. З моменту першого дзвінка про підвищений тиск газу в будинках до моменту вибуху пройшло близько 1,5 години. Співробітники «Дніпрогазу» малиперевірити рівень загазованості у приміщеннях і у разі підвищення 1% загазованості терміново евакуювати людей. Але цього не зробили», - сказав адвокат потерпілих Дмитро Поповський.

Рідні загиблих сподіваються, що тепер суд ухвалить звинувачувальний вирок, проте припускають, що у результаті всю провину покладуть на М.Мурзіна, а «газова» верхівка знову вийде на свободу.

«Все може бути. П'ять років тому ми не могли припустити, що керівників «Дніпрогазу» амністують», - заявила В.Єгорова.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня 2007 року в Дніпропетровську в житловому багатоповерховому будинку № 127 по вулиці Мандриківській стався вибух побутового газу, в результаті чого загинули 23 особи.

Прокуратура Дніпропетровської області кваліфікувала дії посадовців газопостачального підприємства ВАТ «Дніпрогаз» за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України – «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей або до тяжких наслідків».