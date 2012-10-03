ВР списала ще 600 мільйонів боргів Укроборонпрому

Верховна Рада України 2 жовтня прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо питань оподаткування підприємств оборонно-промислового комплексу)».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту (№ 9347) проголосував 251 народний депутат із 299, зареєстрованих у залі.

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Цей закон спрямовано на вирішення проблеми заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), включених до складу Державного концерну "Укроборонпром", відповідно до постанов Кабінету міністрів України від 29 грудня 2010 р. і від 31 серпня 2011 р.

Відповідно до прийнятого закону, пропонується списати підприємствам оборонно-промислового комплексу суми пені, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), зокрема, за якими продовжуються процедури адміністративного або судового оскарження, й реструктуризувати на строк до 60 календарних місяців суми податкового боргу за станом на 1 жовтня 2011 року.

Відповідно до інформації, оприлюдненої в пояснювальній записці до закону, на сьогоднішній день заборгованість підприємств ОПК перед держбюджетом становить 248,6 млн грн, перед державними цільовими фондами - 366,1 млн грн.