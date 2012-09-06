Верховна Рада списала мільйонні борги Укроборонпрому перед державою

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 240 народних депутатів з 339 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено списати заборгованість підприємств оборонно-промислового комплексу з платежів до Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, а також заборгованість цих підприємств за теплову енергію та природний газ, електричну енергію, водопостачання та водовідведення та пені, штрафні і фінансові санкції, що нараховані на цю заборгованість перед суб’єктами господарювання, які виробляють та постачають такі послуги (загальна сума заборгованості оцінюється мінімум в 819 млн грн). Одночасно, законом передбачено у межах списаної заборгованості підприємствам оборонно-промислового комплексу списати заборгованість суб’єктів господарювання, які надавали послуги з постачання теплової енергії, природного газу, електричної енергії, водопостачання та водовідведення, відповідно перед тими суб’єктами господарювання, які поставляли природний газ, електроенергію і, зокрема, перед оптовими постачальниками електроенергії, Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та Державним агентством резерву України.

Крім того, з метою реалізації закону передбачається внести зміни до Законів України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про оренду державного та комунального майна», «Про управління об'єктами державної власності», «Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію» та Господарського і Бюджетного кодексів України.