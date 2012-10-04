Янукович: для України важливими є відносини з новими світовими лідерами

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, на зустрічі з учасниками Одинадцятої наради керівників закордонних дипломатичних установ він сказав: «У сучасних реаліях українська зовнішня політика націлена на більш широку взаємодію з різними іноземними партнерами».

В.Янукович відзначив актуальність розбудови стратегічних відносин з Китаєм, перспективи розвитку співпраці з Бразилією, Індією, Республікою Корея, Казахстаном, В’єтнамом, Аргентиною.

«Дипломатична карта України є досить широкою, і ми бачимо реальні перспективи по всіх цих напрямках», - сказав В.Янукович.

Глава держави додав, що дипломати мають приділяти більш предметну увагу подальшому закріпленню позицій України на світових ринках по таких галузях, як машинобудування, авіація, металургія, агропромисловий комплекс, хімічна, легка та харчова промисловість.

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Президент також звернув окрему увагу керівників дипустанов в Алжирі, Анголі, Ірландії, Іспанії, Кувейті, Латвії, Литві, Лівані, Марокко, Норвегії, ОАЕ та Таїланді на необхідність посилення роботи з віднайдення перспективних напрямків економічної взаємодії цих держав з Україною.

В.Янукович наголосив, що очікує від українських дипломатів чітко організованої, ініціативної та активної діяльності. «Я хочу бачити конкретні результати вашої роботи», - сказав він.