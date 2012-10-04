На пачках сигарет з'являться страшні картинки (фото)

Від сьогодні набувають чинності норми, затверджені постановою Кабміну №306 від 19 січня 2012 року. Згідно постанови, відтепер 50% передньої частини пачки сигарет займатиме напис «Куріння вбиває», а зі зворотного боку 50% пачки займатиме графічне зображення разом з попереджувальним надписом, пише "Дзеркало тижня".

Тож відтепер в Україні загалом буде використано 10 різних графічних попереджень з відповідними до них коментарями. Наприклад, картинку з рентгенівським знімком раку легенів будуть пояснювати слова: «Куріння може викликати повільну та болісну смерть».

Зображення жіночого обличчя поряд з черепом буде доповнено словами: «Куріння викликає старіння шкіри». Картинку з жінкою, що везе порожній дитячий візочок доповнюватиме напис: «Куріння знижує здатність жінок народжувати дітей» тощо.

Зображення наслідків хвороб, які уже впроваджені в 43 країнах світу, Україна запозичила саме в Європейського Союзу.