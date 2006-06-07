Уряд вітає ініціативу НБУ щодо зниження облікової ставки
15:47, 07 червня 2006Суспільство
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До 8,5% з 10 червня
Кабінет Міністрів України вітає ініціативу Національного банку України із зниження з 10 червня облікової ставки з 9,5% до 8,5%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні, відкриваючи засідання уряду.
«Цікаво, як відреагує український ринок… тобто, позитивні тенденції в нашій грошово-кредитній і макроекономічній сферах», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.
Як повідомляв УНІАН, Правління Нацбанку України ухвалило постанову, якою передбачено з 10 червня ц.р. зниження облікової ставки з 9,5% до 8,5% річних.
З 10 серпня 2005 року Національний банк України підвищив рівень облікової ставки на 0,5 п.п. - до 9,5%.
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