Уряд вітає ініціативу НБУ щодо зниження облікової ставки

Кабінет Міністрів України вітає ініціативу Національного банку України із зниження з 10 червня облікової ставки з 9,5% до 8,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Цікаво, як відреагує український ринок… тобто, позитивні тенденції в нашій грошово-кредитній і макроекономічній сферах», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Правління Нацбанку України ухвалило постанову, якою передбачено з 10 червня ц.р. зниження облікової ставки з 9,5% до 8,5% річних.

З 10 серпня 2005 року Національний банк України підвищив рівень облікової ставки на 0,5 п.п. - до 9,5%.