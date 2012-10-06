ЗМІ: мати стрільця з «Каравану» хотіла накласти на себе руки

Про це вона розповіла в інтерв'ю ТСН.

"Я хотіла повіситися кілька разів, аби не переживати такий сором. Ліпше б мені привезли його у гробу", - розповідає Галина, матір убивці.

За її словами, родина в них була благополучна, ніхто не пиячив і всі жили в достатку. Звістка про злочин сина ввергла жінку в шок. Її забрали у міліцію для дачі свідчень, де протримали 3 дні.

Жінка також розповіла, що її син приїздив 18 вересня до неї на день народження і пробував там два дні. Коли вона пропонувала йому гроші, той відмовився, так і не розкривши матері місця свого роботи.

За словами матері, під час обшуку з їх будинку забрали усі фотографії сина, а також вилучили деякі особисті речі, в тому числі боксерські рукавиці. "У дома в нас була боксерська груша. Син переїхав в Київ і забрав її із собою, а рукавиці залишив. Їх забрали під час обшуку", - сказала вона.

