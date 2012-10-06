Леді Гага отримала премію миру імені Джона Леннона

Американська поп-співачка Леді Гага стала п'ятою лауреаткою премії миру LennonOno Grant for Peace 2012 року, повідомляє Rolling Stone.

Як передає РІА Новости, цю нагороду було засновано художницею і співачкою Йоко Оно на вшанування пам’яті свого покійного чоловіка, колишнього учасника The Beatles Джоно Леннона. Церемонія вручення премії відбудеться в Рейк'явіку 9 жовтня, в 72-гу річницю з дня народження музиканта.

Відомо, що всі кошти, які Леді Гага одержить разом з премією, вона передасть до фонду Елтона Джона у боротьбі зі СНІДом. Розмір премії не повідомляється.

Оголошуючи про присудження премії миру співачці, Йоко Оно заявила, що Гага є «однією з найважливіших артисток сучасності», а її останній альбом «Born This Way» «значно змінив інтелектуальну карту світу».

Іншими лауреатами премії LennonOno Grant for Peace стали учасниці групи Pussy Riot, письменники Крістофер Хітченс та Джон Перкінс, а також американська активістка за права палестинців Рейчел Коррі, яка загинула в 2003 році.

Премію імені Леннона засновано в 2002 році. Вона вручається раз на два роки активістам за права людини і мир в усьому світі.