Чиновник Міноборони пустив наліво 215 тонн пороху

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, цей факт було викрито під час прокурорської перевірки додержання вимог законодавства з питань збереження зброї, боєприпасів, ракет та їхньої утилізації.

Зокрема, встановлено, що на складах Казенного хімічного об’єднання імені Г.І.Петровського зберігалися продукти утилізації боєприпасів, що належали Міністерству оборони. Однак посадовець зазначеного підприємства, без згоди оборонного відомства, перевищуючи службові повноваження, реалізував 215 тонн пороху 2-м приватним структурам, спричинивши шкоду на суму 207 тисяч гривень.

Стосовно посадовця органами прокуратури порушено кримінальну справу за ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодекcу України.