Комунальні тарифи в Києві необхідно підвищити в 2-3 рази

Тарифи в житлово-комунальному господарстві (ЖКГ) Києва необхідно підвищити в 2-3 рази, проте столична влада поки не має на це повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Управління цінової політики КМДА Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ сьогодні під час громадських слухань з питань житлово-комунального господарства.

За його словами, сьогодні склалася парадоксальна ситуація, коли рівень тарифів ЖКГ за опалювання, гарячу, холодну воду, плату за квартиру не відповідає тим витратам, які несуть підприємства, які надають ці послуги. Діючі тарифи відшкодовують 50-80% фактичних витрат. При цьому у фактичних витратах не враховуються роботи, пов`язані з капітальним, поточним ремонтами, заміною труб, ремонтом дахів, фасадів тощо.

Як відзначив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ, якщо ці роботи врахувати в тарифах, то вони повинні бути підвищені, в середньому, від 2 до 3 разів.

При цьому він відзначив, що остаточний розмір підвищення тарифів можна буде сказати лише після того, як уряд і Міністерство будівництва і архітектури приймуть методики розрахунків цих тарифів. «Зараз ми можемо говорити лише про приблизний рівень підвищення», - відзначив він.

В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ назвав патовою ситуацію в ЖКГ Києва. “Уряд критикує київську владу за те, що вона не підвищує тарифи. При цьому жодний орган – ні державний, ні орган місцевого самоврядування - не наділений в однозначному порядку повноваженнями з перегляду тарифів”, - заявив він. Так, закон про житлово-комунальне господарство передбачає, що тарифи затверджують органи місцевого самоврядування, а закон про органи місцевого самоврядування «передбачає, що ми затверджуємо лише тарифи комунальним підприємствам, а в Києві комунальних підприємств, які надають ці послуги, практично немає, окрім Жеків».

Він повідомив, що планується підготувати звернення до Міністерства юстиції з проханням провести юридичну експертизу такої ситуації, і, «можливо, юристи знайдуть якийсь вихід». При цьому В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ відзначив, що в законі передбачено, що органи місцевого самоврядування переглядають тарифи згідно з порядком, проте цей порядок на сьогодні не встановлено. «Ця патова ситуація призведе до того, що в разі затвердження нами тарифів буде або прокурорський протест, або позови до суду, або відміна Мін’юсту, і вони впроваджені не будуть», - сказав він.

За даними В.ЯСТРУБИНСЬКОГО, на сьогодні тарифи «Київводоканалу» відшкодовують лише 54% його витрат. За його словами, тариф за 1 кубометр холодної води має бути підвищений з 52 коп. до 1 грн. 80 коп. При цьому тарифи на теплову енергію в Києві відшкодовуються, в середньому, на 81% за нинішньої ціни на газ. “Якщо ціна на газ для підприємств теплокомуненергетики підвищиться, що прогнозується, до 480 або навіть до 680 грн. за 1 тис. кубометрів, то оплата 1 квадратний метр квартири може становити від 1 грн. 50 коп. до 1 грн. 80 коп. і відповідно зросте вартість гарячого водопостачання», - сказав він.

З приводу квартирної плати В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ повідомив, що для покриття витрат розмір квартплати має становити близько 1 грн. 80 коп. за 1 кв.м, тоді як на сьогодні, в середньому, по місту квартплата становить 51 коп. за 1 кв.м.

За словами В.ЯСТРУБИНСЬКОГО, якщо звести всі цифри, то місячна квартплата за однокімнатну стандартну квартиру площею 31 кв.м, де проживає одна людина, може становити до 200 грн., включаючи комунальні послуги, квартплату, газ і електроенергію в межах нормативного споживання. Квартплата за двокімнатну квартиру - до 370 грн., а за трикімнатну площею 66 кв.м, де проживає чотири люди, – до 513-550 грн.

Це значне підвищення, наголосив начальник Управління цінової політики КМДА, «і ми внесли пропозицію уряду, щоб на випадок ухвалення таких рішень він передбачив можливість надання населенню субсидій, зокрема зниження порогу субсидій до 5% (він зараз становить 15% і 20% доходів громадян) і дещо змінили взагалі умови отримання субсидій».