У літаку «Сімферополь - Москва» пасажирка народила дитину

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі аеропорту, запит про посадку надійшов о 20.08 у зв'язку з тим, що на борту в пасажирки почалися пологи. О 20.20 літак успішно приземлився в аеропорту. Молоду матір, яка народила дівчинку, зустрічали 3 швидких допомоги (фельдшерська та окремі реанімомобілі для матері і для дитини). Пологи приймали бортпровідники під час посадки літака. Породілля на момент виконання рейсу перебувала на 29-30 тижні вагітності, що не суперечить правилам перевезення пасажирів.

Молода мати і новонароджена були доставлені в обласний перинатальний центр, де й перебувають на цей час. Вага дівчинки 1 кг 50 г, стан матері і немовляти задовільний.

Рейс №1825, що здійснив екстрену посадку в аеропорту «Харків», вилетів до Москви того ж дня о 21.45.