На Южно-Українській АЕС знову відключили енергоблок - тепер третій

Як повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом», енергоблок відключили о 9 годині 30 хвилин.

Причини виникнення несправності в роботі блоку компанія не уточнює.

Показники, що характеризують радіаційний, протипожежний та екологічний стан на проммайданчиках усіх АЕС країни, перебувають у межах норми, наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 9 вересня на Южно-Українській атомній електростанції було позапланово відключено від енергомережі другий блок для усунення несправностей.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.