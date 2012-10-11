На Южно-Українській АЕС знову відключили енергоблок - тепер третій
На Южно-Українській атомній електростанції 11 жовтня позапланово відключено від енергомережі третій блок для усунення несправностей.
Як повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом», енергоблок відключили о 9 годині 30 хвилин.
Причини виникнення несправності в роботі блоку компанія не уточнює.
Показники, що характеризують радіаційний, протипожежний та екологічний стан на проммайданчиках усіх АЕС країни, перебувають у межах норми, наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, 9 вересня на Южно-Українській атомній електростанції було позапланово відключено від енергомережі другий блок для усунення несправностей.
Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.
На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.