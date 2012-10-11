На Южно-Українській АЕС знову відключили енергоблок - тепер третій

11:39, 11 жовтня 2012
Суспільство
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На Южно-Українській атомній електростанції 11 жовтня позапланово відключено від енергомережі третій блок для усунення несправностей.

Енергоблок відключили о 9 годині 30 хвилин

Як повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом», енергоблок відключили о 9 годині 30 хвилин.

Причини виникнення несправності в роботі блоку компанія не уточнює.

Показники, що характеризують радіаційний, протипожежний та екологічний стан на проммайданчиках усіх АЕС країни, перебувають у межах норми, наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 9 вересня на Южно-Українській атомній електростанції було позапланово відключено від енергомережі другий блок для усунення несправностей.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

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